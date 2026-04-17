Pablo Emilio Eskobar Gavirija, najčuveniji kolumbijski kralj kokaina, voleo je sport, a naročito fudbal.

Čovek koji je kriminalom stekao bogatstvo od preko 30 milijardi dolara, snabdevajući oko 80 odsto američkog tržišta, upravljao je najvećim klubom iz rodnog Medeljina - Atletiko Nasionalom. Bilo je puno poznatih fudbalera koji su prošli kroz ovaj klub, svakako najveće ime je čuveni golman Rene Igita.

Zatvor kao hotel sa pet zvezdica

Početkom poslednje decenije prošlog veka, tačnije 1991. godine, Eskobar je morao u zatvor. Nagodio se sa tadašnjim predsednikom Kolumbije Cezarom Gavirijom da odsluži kaznu od pet godina kako ne bi bio izručen Americi.

"El Patron", kako su zvali Eskobara, služio je kaznu u zatvoru koji je sam dizajnirao - "La Catedral". Eskobar je bio jedini zatvorenik, zatvor je opsluživalo njegovo osoblje, pa je jasno da je to bila više luksuzna vila nego zatvor.

U središtu "Katedrale" nalazio se betonski fudbalski teren za igranje pet na pet.

Dok je boravio u zatvoru, Eskobar je organizovao fudbalske mečeve u njemu, a neretko se na terenu pojavljivala i čitava reprezentacija Kolumbije. Naravno igrači su bili veoma dobro plaćeni za igranje utakmica u zatvoru.

Dijego, zove te El Patron

Svakako, najpoznatija ličnost koja je posetila “La Catedral” je bio legendarni Dijego Armando Maradona.

Dijego Armando Maradona je definitivno jedan najboljih igrača svih vremena i nešto najbliže savršenstvu što se pojavilo u svetu fudbala.

U Argentini on je malo reći božanstvo, a i u ostatku sveta na zaostaju u divljenju fudbalskom virtozu sa loptom zbog koga su milioni dece počeli da igraju fudbal.

Davne 1991. jedan posrednik je prišao i Argentincu, rekavši mu samo da jedna veoma važna osoba iz Kolumbije želi da mu plati "neverovatnu sumu novca" za igranje prijateljske utakmice uz Renea Igitu.

- Odveden sam u zatvor okružen hiljadama čuvara. Rekao sam "šta se kog đavola dešava? Jesam li uhapšen?" Mesto je bilo poput luksuznog hotela - rekao je jednom prilikom Maradona.

Rekli su mu tada: "Dijego, ovo je El Patron".

- Nisam čitao novine niti gledao televiziju, i nisam imao pojma ko je on! Susreli smo se u kancelariji i rekao je da voli moju igru i da se poistovećuje sa mnom, jer sam, poput njega, krenuo sa dna - rekao je Maradona.

Najlepše devojke koje je ikada video

- Igrali smo utakmicu i svi su uživali. Kasnije te večeri, imali smo zabavu s najlepšim devojkama koje sam ikada video. I to u zatvoru! Nisam mogao da verujem. Sledeće jutro mi je platio i rekao doviđenja - zaključio je tvorac "Božije ruke".

Opšte je poznato koliko je Maradonin život bio turbulentan i na terenu i van njega, u jednom trenutku je i priznao da je konzumirao drogu i da mu je zbog toga žao, ali njegovo fudbalsko umeće, potezi na terenu, inteligencija, odnos sa publikom i način na koji je to radio je nešto što će navijačima zauvek ostati u mislima, a njegovi detalji iz života su nešto što će uvek intrigirati zaljubljenike u legendarnog "El Pibea".