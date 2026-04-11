Strelci za Torino bili su Đovani Simeone u šestom i Čezare Kazadei u 50. minutu.

Gol za Veronu postigao je Kiron Boui u 38. minutu.

Torino je na 12. mestu sa 39 bodova, a Verona je na 19. poziciji sa 18 poena.

U narednom kolu, Torino će gostovati Kremonezeu, dok će Verona dočekati Milan.

Fudbaleri Kaljarija su na svom terenu pobedili Kremoneze 1:0.

Strelac pobedonosnoog gola bio je Sebastijano Espozito u 63. minutu.

Kaljari je na 15. mestu sa 33 boda, a Kremoneze je 17. šest bodova manje.

Kaljari će u sledećem kolu u Milanu gostovati Interu.

