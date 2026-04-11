Fudbaleri Torina pobedili su na svom terenu Veronu 2:1, u meču 32. kola italijanske Serije A.
ZANIMLJIVO FUDBALSKO POPODNE NA ČIZMI: Torino bolji od Verone, Kaljariju minimalac protiv Kremonezea
Strelci za Torino bili su Đovani Simeone u šestom i Čezare Kazadei u 50. minutu.
Gol za Veronu postigao je Kiron Boui u 38. minutu.
Torino je na 12. mestu sa 39 bodova, a Verona je na 19. poziciji sa 18 poena.
U narednom kolu, Torino će gostovati Kremonezeu, dok će Verona dočekati Milan.
Fudbaleri Kaljarija su na svom terenu pobedili Kremoneze 1:0.
Strelac pobedonosnoog gola bio je Sebastijano Espozito u 63. minutu.
Kaljari je na 15. mestu sa 33 boda, a Kremoneze je 17. šest bodova manje.
Kaljari će u sledećem kolu u Milanu gostovati Interu.
(Beta)
