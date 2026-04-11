Slušaj vest

Fudbaleri Bajer Leverkuzena savladali su Borusiju Dortmund na "Vestfalenu" (1:0), u derbiju 29. kola Bundeslige.

"Farmaceuti" su do tri boda stigli golom Roberta Andriha u 42. minutu, posle greške u dodavanju domaćih.

Foto: AP

Leverkuzen se tako popeo na petu poziciju i ima 52 boda, jedan manje od Štutgarta, koji je u zoni za Ligu šampiona.

Poslednjeplasirani Hajdenhajm je u istom terminu neočekivano lako savladao Union Berlin, za koji je čitav meč odigrao naš Andrej Ilić – 3:1.

Lajpcig je kod kuće bio bolji od Menhengladbaha (1:0), dok je Ajntraht u gostima nadigrao Volfsburg (2:1).

Bundesliga, 29. kolo

Subota

Dortmund – Leverkuzen 0:1 (0:1)

Andrih 42

Hajdenhajm – Union Berlin 3:1 (2:0)

Honsak 9, 36, Zivzivadze 79

Lajpcig – Menhengladbah 1:0 (0:0)

Diomande 81

Volfsburg – Ajntraht 0:2 (0:2)

Pejčinović 90+7 – Hojlund 21, Kalimuendo 32

18.30 Sankt Pauli – Bajern Minhen

Nedelja

15.30 Keln – Verder

17.30 Štutgart – HSV

19.30 Majnc – Frajburg

Petak

Augzburg – Hofenhajm 2:2 (2:2)

Klod-Moris 11, Gregorič 14 – Hranac 35, Ture 42

BONUS VIDEO: