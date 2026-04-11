BUNDESLIGA! Borusija šokirana u Dortmundu, trijumf Bajera!
Fudbaleri Bajer Leverkuzena savladali su Borusiju Dortmund na "Vestfalenu" (1:0), u derbiju 29. kola Bundeslige.
"Farmaceuti" su do tri boda stigli golom Roberta Andriha u 42. minutu, posle greške u dodavanju domaćih.
Leverkuzen se tako popeo na petu poziciju i ima 52 boda, jedan manje od Štutgarta, koji je u zoni za Ligu šampiona.
Poslednjeplasirani Hajdenhajm je u istom terminu neočekivano lako savladao Union Berlin, za koji je čitav meč odigrao naš Andrej Ilić – 3:1.
Lajpcig je kod kuće bio bolji od Menhengladbaha (1:0), dok je Ajntraht u gostima nadigrao Volfsburg (2:1).
Bundesliga, 29. kolo
Subota
Dortmund – Leverkuzen 0:1 (0:1)
Andrih 42
Hajdenhajm – Union Berlin 3:1 (2:0)
Honsak 9, 36, Zivzivadze 79
Lajpcig – Menhengladbah 1:0 (0:0)
Diomande 81
Volfsburg – Ajntraht 0:2 (0:2)
Pejčinović 90+7 – Hojlund 21, Kalimuendo 32
18.30 Sankt Pauli – Bajern Minhen
Nedelja
15.30 Keln – Verder
17.30 Štutgart – HSV
19.30 Majnc – Frajburg
Petak
Augzburg – Hofenhajm 2:2 (2:2)
Klod-Moris 11, Gregorič 14 – Hranac 35, Ture 42
