Slušaj vest

Strelac oba gola za Brajton bio je Mats Vifer u 43. i 89. minutu.

Brajton je osmi sa 46 bodova, a Barnli je na pretposlednjem, 19. mestu sa 20 poena.

U narednom kolu, Brajton će u Londonu gostovati Totenhemu, dok će Barnli gostovati Notingem Forestu.

Fudbaleri Brentforda pobedili su na svom terenu Everton 2:1.

Oba gola za Brentford je postigao Igor Tiago u trećem minutu iz penala i 76. minutu.

Golove za Everton postigli su Beto u 26. i Kirnan Djuzberi-Hol u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.

Obe ekipe su osvojile po 47 bodova i nalaze se na deobi sedmog mesta na tabeli.

U sledećem kolu, Brentford će dočekati Fulam, dok će Everton u gradskom derbiju igrati protiv Liverpula.

(Beta)