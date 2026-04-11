Fudbaleri Brajtona pobedili su na gostujućem terenu Barnli 2:0, u 32. kolu engleske Premijer lige.
UZBUDLJIV FUDBALSKI DAN NA OSTRVU: Brajton pobedio Barnli, nerešeno u duelu Brentforda i Evertona
Strelac oba gola za Brajton bio je Mats Vifer u 43. i 89. minutu.
Brajton je osmi sa 46 bodova, a Barnli je na pretposlednjem, 19. mestu sa 20 poena.
U narednom kolu, Brajton će u Londonu gostovati Totenhemu, dok će Barnli gostovati Notingem Forestu.
Fudbaleri Brentforda pobedili su na svom terenu Everton 2:1.
Oba gola za Brentford je postigao Igor Tiago u trećem minutu iz penala i 76. minutu.
Golove za Everton postigli su Beto u 26. i Kirnan Djuzberi-Hol u prvom minutu sudijske nadoknade vremena.
Obe ekipe su osvojile po 47 bodova i nalaze se na deobi sedmog mesta na tabeli.
U sledećem kolu, Brentford će dočekati Fulam, dok će Everton u gradskom derbiju igrati protiv Liverpula.
(Beta)
