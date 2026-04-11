Oglasio se klub povodom smrtnog slučaja.
PREMINUO BIVŠI SRPSKI FUDBALER! Tužne vesti!
Fudbalski klub Torlak saopštio je da je Ivan Babić (1979–2026), član Uprave tog kluba, preminuo posle duge i teške bolesti.
Babić je bio dugogodišnji i istaknuti član kluba. Tokom karijere branio je za prvi tim Torlaka, bio kapiten ekipe, a nastupao je i za veteransku selekciju. U poslednjih nekoliko godina bio je angažovan u radu Uprave, gde je bio zadužen za omladinsku školu.
Sahrana će biti obavljena u ponedeljak, 13. aprila, u 13.30 časova na Kumodraškom groblju, dok opelo počinje u 12.30 u crkvi Svete Trojice u Kumodražu.
Torlak se ove sezone takmiči u Srpskoj ligi Beograd i nalazi se na četvrtom mestu sa 31 bodom. Nemaju šanse da se plasiraju u Prvu ligu Srbije, jer zaostaju čak 16 bodova u odnosu na prvoplasirani Teleoptik.
