Nenad Lalatović srećan je u Novom Pazaru.

Ne krije srpski trener Nenad Lalatović da uživa u svom poslu, radu sa fudbalerima, ali i svakodnevnim susretima sa Novpozarcima.

Nenad Lalatović govori za Kurir u manastiru Đurđevi Stupovi Foto: Petar Aleksic

Neki ljude su hteli da me ponize kao čoveka

Nenad Lalatović stigao je u Novi Pazar u februaru, kada je na klupi zamenio Vladimira Gaćinovića. Za kratko vreme popularni Lalat napravio je čudo i posato miljenik domaće publike. Bez obzira na činjenicu što FK Novi Pazar ima mali fond igrača, Nenad Lalatović izborio je sa fudbalerima plasman u plej-of Superlige, a svi u gradu i klubu potajno se nadaju i plasmanu u kvalifikacije UEFA takmičenja.

Kako vam je u Novom Pazaru?



- Meni je u Novom Pazaru prelepo! Ovde se osećam kao nikad pre. Svaki dan kad se šetam gradom, neko novo iskustvo. Neprijatno mi je koliko su ljudi ljubazni prema meni. Nisam navikao na takav odnos. Gde god sam bio, stalno sam se trzao, gledao da mi neko ne skine glavu... Pazite sad ovo, nikome ovo nisam pričao.

- Jedan klub je platio obeštećenje za mene, i onda me dovedu, da bi mi napravili problem. Smene me posle mesec dana, da ne bih negde radio. I to sam doživeo. Saznam to posle... Šta sam ja njima uradio? Da me tako ponize! Da mi naprave haos od života! Da mi se smeju! To je bio cilj nekih ljudi iz tog kluba, ne celog kluba. Bio sam u šoku! Saznao sam to posle pet dana. Hteo sam da umrem od tuge. Neću da imenujem ko je taj klub, mada svi znaju. Duša me boli zbog toga i danas, jer nisam radio sedam meseci. Hvala tim ljudima, što su me sada malo pustili na miru. Nikada im ništa nisam uradio, ali... Imali su pogrešne informacije o meni, verovali da sam pričao nešto o njima, a nisam... Ali, dobro, idemo dalje.

Nenad Lalatović kao trener Novog Pazara Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Više me poštuju u Novom Pazaru, nego u rodnom Beogradu



Hajde nastavite vi nama o Novom Pazaru.

- Srećam sam ovde! Nikad se nisam ovako osećao. Niko mi nikada nije dao ovoliko ljubavi. I treba to da kažem. Vidim u očima ovih ljudi da me vole i poštuju. U mom rodnom gradu, Beogradu, to ne vidim. Tamo mi se neki mršte, gledaju me ispod oka. Prijaju mi ljudi iz Novog Pazara. Meni su ljudi odavde govorili da plakali kada su čitali i gledali moje intervjue, kada sam pričao o svojoj majci. Evo, dok sam dolazio na intervju sa vama, jutros odem da popijem limunadu. I tu me čovek zamoli, da li mogu da sačekam, da se njegova unuka slika sa mnom. Naravno, sačekam pet minuta, ispričamo se mi, dođe dete i posle svega vidim njen osmeh. Ma, šta ćeš više, sve mi toplo oko srca. A, taj čovek mi priđe i kaže mi da sam veliki čovek! Gde sam ja veliki čovek?! On je veliki čovek!

- Voleo bih zbog ovoga naroda da uradimo nešto u prvenstvu. Da pokušamo da opet izborimo Evropu. Biće teško, nemamo fond igrača, povrede su nas desetkovale. Nikada nisam video takav lokalpatriotizam kao ovde. Staje ceo grad, kad mi igramo. Ljudi ne rade, zatvaraju radnje. Svi gledaju utakmicu! Svi! To volim! Jer me podiže! Kako vole da kažu mladi, radi me! (smeh) Idem na stadionu, svi viču - Pazar, Pazar!

Nenad Lalatović u Novom Pazaru Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Evropa nam se nametnula, mada nije realno

- Voleo bih da imam veći fond igrača. Da uz ove sada igrače imam Adema Ljajića, Oparu i Adešinu, Sisea, bili bismo drugi na tabeli! To bih smeo da potpišem! Imam odličan tim i sada, ali kada se neko povredi, nemam zamenu. Tako se namestilo. Imam 18 igrača na klupi, umesto 22. Evropa nam beži bod, nametnula nam se. Kad sam došao, nismo pričali o tome, jer smo bili pet bodova od plej-auta. Dobijem OFK Beograda, Vojvodinu, TSC... Treba to pobediti. Da sam izgubio te tri... (pokazuje rukom na put) Niko nije to očekivao, nadali su se četiri, ili pet, a ja uzeo 12. I onda ambicije rastu. Ne želim da pričam o Evropi. Ako se to desi, to je Božja volja.

- Eto, ta Evropa. Ne možeš bez nje. Ako ne ove, onda sledeće sezone. Bio ja tu, ili ne. Zbog ovih ljudi. Molim Boga za to! Ne moram ja da budem trener. Da vam kažem, kada bi Novi Pazar sada izborio Evropu, ne znam šta bi bilo u ovom gradu. To bi bilo 50.000 ljudi! Garantujem!

- Kad prođem pored klupskog restorana vidim da svi moji igrači sede zajedno. E, to je ono što volim, što mi treba. Puno mi srce. A, ne da dva sede tamo, tri onamo, ne pričaju između sebe. Tu sreće nema. Kad smo kao porodica, možemo da napravimo rezultat.

Nenad Lalatović istinski uživa u svom klubu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ako budem video da me žele, zna se

Trener uvek ima spakovan kofer. Ostajete li u Novom Pazaru?

- O tome, da li ću ostati odlučuje uprava kluba i navijači! Ako oni budu želeli da ostanem i ja to budem video, sešćemo i razgovaraćemo. Ako ostanem, mogu da predložim neka pojačanja, pa neka uprava pregovara. To nije moj posao. Imam viziju kojih tri do pet igrača bih doveo, a da kostur tima ostane.

- Sve u dogovoru sa direktorom Fikretom Međedovićem, koji je sjajan sportski radnik. Da napravimo jak Novi Pazar! Ako bude bilo obostrane želje. Meni ugovor ističe na kraju sezone, slobodan sam 25. maja.

Nenad Lalatović u manastiru Đurđevi Stupovi Foto: Petar Aleksic

Neki igrači imaju veću platu od mene

- Ovde u Novom Pazaru, otkriću vam, imam platu koju sam imao pre pet godina. Nisam mnogo tražio, jer sam želeo da dođem ovde. Imao sam veliku ljubav prema Novom Pazaru. Kada sam potpisivao ugovor, nisam ga ni pogledao. Rekao sam da hoću da ispunim svoj san. I to je stvarno tako.

- Ima nekoliko igrača u klubu koji imaju veću platu od mene. (smeh) To sam saznao posle, Fire (Fikret Međedović op.a) me je malo isfolirao na pregovorima. (smeh) Dobar je pregovarač! (smeh) Ali, ako budemo ponovo pregovarali, videću hoće li opet biti tako dobar. Ha, ha, ha - smejući se završio je Nenad Lalatović.

Veliki Vaskršnji intervju sa Nenadom Lalatovićem čitaćete u nedelju, u kojem je srpski trener govorio o tome kako je svoj duševni mir pronašao u manastiru Đurđevi Stupovi. Pričao je i o svojim iskušenjima, gresima i svim teskobama koje su ga mučile i koje ga muče.