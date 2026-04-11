Slušaj vest

Direktor Omladinske škole FK Crvena zvezdaNikola Jelić bio je jedan od govornika na panelu Kurira "Put šampiona" koji se ozbiljno i stručno bavio temom srpskog fudbala u mlađim kategorijama.

Nikola Jelić detaljno je objašnjavao kako i zašto Crvena zvezda u poslednjoj deceniji ima uspeha sa mladim fudbalerima.

Zvezdina škola fabrika talenata - Nikola Jelić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Bravo za Kurir

Istakao je da je taj proces bio dug, da nije došao preko noći, te da se sa mladima mora ozbiljno i studiozno raditi, na duge staze. I što je mnogo važno, trener omladinskih kategorija moraju pre svega da vole taj posao.

- Sjajan panel Kurira, mnogo zanimljive teme, hvala vašoj medijskoj kući na pozivu. Crvena zvezda je lider u ovom delu Evrope što se tiče rada sa mlađim kategorijama i uvek ćemo rado da se odazovemo, kada god nas Kurir pozove i damo naše iskustvo i preporuke za razvoj srpskog fudbala - rekao je Nikola Jelić.

1/23 Vidi galeriju Put šampiona - prvi panel Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Zvezda ima šta da ponudi

Crvena zvezda dominira u omladinskim kategorijama, a svake sezone po nekoliko mladih igrača budu priključeni prvom timu. Imena kao što su Luka Jović, Marko Grujić, Mihajlo Ristić mnogo govore. U novije vreme Vasilije Kostov, Veljko Milosavljević, Andrija Maksimović, Ognjen Mimović, Kosta Nedeljković, Jovan Mijatović, Strahinja Stojković... Svi oni ponikli su podno južne tribine Marakane.

- Na nama je da spremimo kvalitetne klince za prvi tim, a na našem sportskom sektoru i treneru Dejanu Stankoviću da izaberu one najbolje. I naravno u dogovoru sa nama. Sve zavisno od kompozicije tima, popunjenosti određenih pozicija. Siguran sam da Crvena zvezda ima veliki broj igrača u svojim omladinskim kategorijama koji će predstavljati u veliku budućnost ne samo kluba, već i srpske reprezentacije. Videćemo koji igrači će ući u prvim tim.

Vasilije Subotić na debiju u Crvenoj zvezdi protiv Radnika u Surdulici Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sve je u rukama Vase Subotića

Nedavno, na utakmici protiv Radnika u Surdulici za prvi tim debitovao je Vasilije Subotić, momak kojeg je video Dejan Stanković na treninzima.

- Čestitam mu na debiju, ali to je samo jedan stepenik. Još ništa nije postigao, mi mnogo očekujemo od njega. Vasa je imao drugačiji put od nekih svojih vršnjaka. Nekarakterističan. Doveli smo ga kao jednog od najtalentovanijih igrača 2008. godišta. Bilo je tu i uspona i padova.

- Subitić je iz selekcije mlađih omladinaca zimus prekomandovan u juniorsku ekipu Nenada Milijaša. Tamo je odradio sjajne pripreme, sazreo, fizički može da odgovori zahtevima prvog tima i to je ono što je ključno. Srećni smo zbog njega, nadamo se da će poput svojih prethodnika imati zapaženu ulogu u prvom timu Crvene zvezde.

Aleksa Vasilić u dresu Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Podrška za Aleksu Vasilića

U juniorski pogon posle duge pauze i teške povrede ukrštenih ligamenata vratio supertalentovani Aleksa Vasilić.



- Aleksa je bio jedan od najnadarenijih igrača u generaciji 2007. i sada je. Verujemo u njega, pružamo mu bezrezervnu podršku. Moramo da budem strpljivi sa njim, jer je imao veliku pauzu, tako da će on nekim drugačijim putem, od onoga koji smo zamislili ići...

- Ali, to je sastavni deo života, mi i dalje verujemo u njega i njegove fudbalske kvalitete. Ubeđen sam da ćemo uspeti da ga vratimo na pravi put - zaključio je Nikola Jelić.