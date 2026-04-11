Fudbaleri Udinezea pobedili su u gostima ekipu Milana sa 3:0, u utakmici 32. kola italijanske Serije A.
MILAN NOKAUTIRAN NA SAN SIRU: Udineze silan u gostima
Udineze je poveo u 27. minutu autogolom Davidea Bartezagija, a deset minuta kasnije na 2:0 povisio je Jirgen Ekelenkamp.
Konačan rezultat postavio je Artur Ata u 71. minutu.
Ekipa Udinezea je upisala 12. pobedu od početka šampionata i trenutno je deseta na tabeli sa 43 boda.
Tim Masimilijana Alegrija, koji je vezao dva poraza u prvenstvu, i dalje je treći tim lige sa 63 boda.
U narednom kolu Serije A, Udineze će dočekati Parmu, dok će Milan gostovati Veroni.
(Beta)
