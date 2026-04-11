Udineze je poveo u 27. minutu autogolom Davidea Bartezagija, a deset minuta kasnije na 2:0 povisio je Jirgen Ekelenkamp.

Konačan rezultat postavio je Artur Ata u 71. minutu.

Ekipa Udinezea je upisala 12. pobedu od početka šampionata i trenutno je deseta na tabeli sa 43 boda.

Tim Masimilijana Alegrija, koji je vezao dva poraza u prvenstvu, i dalje je treći tim lige sa 63 boda.

U narednom kolu Serije A, Udineze će dočekati Parmu, dok će Milan gostovati Veroni.

(Beta)

Ne propustiteFudbalZANIMLJIVO FUDBALSKO POPODNE NA ČIZMI: Torino bolji od Verone, Kaljariju minimalac protiv Kremonezea
Torino
FudbalNEVOLJE ZA INTER: Lautaro Martinez mora na pauzu!
FudbalBUM - PADA POTPIS U JUVENTUSU! Italijanski mediji otkrili detalje!
Dušan Vlahović i Lučano Spaleti
FudbalITALIJANSKI VELIKAN KRENUO PO NIKOLU KRSTOVIĆA: Crnogorac na ceni - evo ko je zainteresovan za njega!
Nikola Krstović

"BEZ REZULTATA NE MOŽEMO DA SE ODMERIMO SA NAJBOLJIMA" Mijatović za Kurir televiziju: "Igrač mora da bude dobra osoba sa razvijenim takmičarskim duhom" Izvor: Kurir televizija