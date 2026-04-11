Panelu Kurira "Put šampiona" koji je održan prethodne nedelje u hali Ekspo na Beogradskom sajmu prisustvovao je i direktor Omladinske škole Partizana Miralem Sulejmani.

FK Partizan je od prošle sezone akcenat stavio na kadar iz sopstvene akademije, a za sledeću sezonu plan je da još nekoliko mladih igrača dobije šansu u prvom timu.

Rukovodioci Omladinske škole Partizana - Nenad Marinković i Miralem Sulejmani Foto: Nemanja Nikolić

Pun pogodak Kurira

Miralem Sulejmani govorio je na panelu Kurira, koji je po njemu prava stvar.

- Kurir i FSS napravili su sjajnu akciju ovom konferencijom, jer svima nama u interesu može da koristi, da postavimo jasan sistem rada u mlađim kategorijama. Mi prodajemo potencijal, a ne gotove igrače. To treba da se promeni, a ključ rada je u fudbalskim akademijama. Proces je dug, mora da se prođe - rekao je Miralem Sulejmani i dodao:

- Kada pogledam, vidim da ima mnogo mladih igrača od 16 godina koji po Evropi već igraju ozbiljan fudbal. Ne vidim razlog da i mi ne idemo u tom smeru. Imamo veliki potencijal.

Biće igrača za prvi tim Partizana

Razmena iskustava je od velike koristi.

- Uvek sam otvoren da podelim svoje iskustvo sa bilo kim. A, volim i da saslušam, jer kad sluša čovek uči. Dobro je što smo svi zajedno na okupu, iz Zvezde, Partizana i Vojvodine. Da damo naša iskustva manjim klubovima, uz sve poštovanje.

Partizan je uvek imao sjajnu akademiju, u poslednjoj sezoni mnogi igrača je ušlo u prvi tim. Nikola Simić, Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Milan Roganović...

Najvredniji ighrač Partizana - Nikola Simić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sve je na ljudima koji vode klub

- Moj posao i mojih saradnika u omladinskoj školi je da spremimo što je više igrača za prvi tim Partizana. Šta će se dešavati gore, to ostaje za ljude koji vode klub. Ono što je do nas, mi ćemo uraditi. Ima mnogo talentovane dece i neki od njih će sigurno ući u prvi tim.

- Samo treba biti strpljiv i verovati u ono što radimo. Podrška uprave je mnogo važna, jer će igrača uvek biti. Potreban je samo rad, da im klub omogući uslove kako bi se oni razvijali - zaključio je Sulejmani.