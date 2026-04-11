Liverpul je konačno uspeo da prekine seriju od tri poraza u svim takmičenjima i slavi na "Enfildu" protiv Fulama rezultatom 2:0 u 32. kolu Premijer lige.

Domaćin je bolje otvorio utakmicu, ali je Fulam sredinom prvog poluvremena preuzeo inicijativu. Ređale su se prilike londonskog kluba, branio je sve Mamardašvili, a onda je u 36. minutu usledila kontra posle koje je mladi Ngumoa postigao prelep gol.

Samo četiri minuta kasnije Liverpul je obezbedio pobedu. Posle vrlo lepe akcije Gakpo je dodao do Salaha koji je iz prve šutirao i pogodio mrežu za 2:0.

Liverpul se sada nalazi na petom mestu sa 52 boda, četiri više od Čelsija, ali i utakmicom više.

