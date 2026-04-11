Fudbaleri Barselone nadigrali su Espanjol na stadionu "Kamp Nou" (4:1), u susretu 31. kola LaLige.

Golman Espanjola Marko Dmitrović nije se baš najbolje proveo na utakmici, koju je obeležio Lamin Jamal.

Na 100. meču u LaLigi u karijeri, već u prvom poluvremenu je upisao dve asistencije. Strelac u devetom i 25. minutu bio je Feran Tores.

Gosti su preko Pola Losana u 56. minutu smanjili, a potom imali još nekoliko prilika da "zakuvaju" duel.

Nisu uspeli, a kazna je stigla u 87. minutu. Dmitrović je prilikom istrčavanja samo napucao Jamala, kome nije bilo teško da ubaci loptu u mrežu.

Pobedu je "zapečatio" Markus Rašford u 89. minutu utakmice, posle centaršuta Frenkija de Jonga.

Barsa je prva na tabeli sa 79 bodova, devet više od Reala, dok je Espanjol 10. sa 38 poena.

Ne propustiteFudbalPREMIJER LIGA! Liverpul konačno pobedio, Fulam pao na Enfildu!
profimedia-1084149333.jpg
FudbalMILAN NOKAUTIRAN NA SAN SIRU: Udineze silan u gostima
Udineze
KošarkaDONČIĆ NAPUSTIO LOS ANĐELES! Luka spakovao kofere - ide kod svojih ćerki!
Luka Dončić
FudbalNIKO MI NIKADA NIJE DAO OVOLIKO LJUBAVI, KAO LJUDI IZ NOVOG PAZARA: Nenad Lalatović otvorio dušu i otkrio da li ostaje u klubu...
Nenad Lalatović u manastiru Đurđevi Stupovi

Huligani tukli fudbalere Izvor: Fudbalski savez Vojvodine