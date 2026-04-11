Fudbaleri Barselone nadigrali su Espanjol na stadionu "Kamp Nou" (4:1), u susretu 31. kola LaLige.

Golman Espanjola Marko Dmitrović nije se baš najbolje proveo na utakmici, koju je obeležio Lamin Jamal.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na 100. meču u LaLigi u karijeri, već u prvom poluvremenu je upisao dve asistencije. Strelac u devetom i 25. minutu bio je Feran Tores.

Gosti su preko Pola Losana u 56. minutu smanjili, a potom imali još nekoliko prilika da "zakuvaju" duel.

Nisu uspeli, a kazna je stigla u 87. minutu. Dmitrović je prilikom istrčavanja samo napucao Jamala, kome nije bilo teško da ubaci loptu u mrežu.

Pobedu je "zapečatio" Markus Rašford u 89. minutu utakmice, posle centaršuta Frenkija de Jonga.

Barsa je prva na tabeli sa 79 bodova, devet više od Reala, dok je Espanjol 10. sa 38 poena.

