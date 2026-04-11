Fudbaleri Barselone savladali su Espanjol rezultatom 4:1, a Marko Dmitrović imao je težak zadatak na golu. Pročitajte kako je utakmica protekla.
31. kolo
DMITROVIĆ SE PROVEO KAO BOS PO TRNJU PROTIV BARSELONE! Težak poraz Espanjola!
Golman Espanjola Marko Dmitrović nije se baš najbolje proveo na utakmici, koju je obeležio Lamin Jamal.
Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Na 100. meču u LaLigi u karijeri, već u prvom poluvremenu je upisao dve asistencije. Strelac u devetom i 25. minutu bio je Feran Tores.
Gosti su preko Pola Losana u 56. minutu smanjili, a potom imali još nekoliko prilika da "zakuvaju" duel.
Nisu uspeli, a kazna je stigla u 87. minutu. Dmitrović je prilikom istrčavanja samo napucao Jamala, kome nije bilo teško da ubaci loptu u mrežu.
Pobedu je "zapečatio" Markus Rašford u 89. minutu utakmice, posle centaršuta Frenkija de Jonga.
Barsa je prva na tabeli sa 79 bodova, devet više od Reala, dok je Espanjol 10. sa 38 poena.
