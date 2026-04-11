Slušaj vest

Novi šef stručnog štaba RFK Grafičar je Milan Stegnjaić, dosadašnji selektor mlađe omladinske reprezentacije Srbije. Reč je o stručnjaku koji je nosio dres „ljubičastih“ sa Senjaka, vodio je brojne selekcije kluba i odlično poznaje kako Grafosi funkcionišu, što će mu ubrzati period adaptacije u novu ulogu.

To je bitna okolnost, imajući u vidu da Grafičar čeka naporan ritam utakmica u plej-aut delu Mozzartbet Prve lige Srbije, kao i važan duel u polufinalu Kupa Srbije.

Balša Vukotić na meču Grafičar - Mačva

„Grafičar je moj klub, tu sam završio igračku karijeru, a potom me je ovaj klub oblikovao kao trenera i mnogo mi je dao. Odškolovali su me za ovaj posao i pomogli su mi u svakom pogledu, i došao je trenutak da vratim deo toga kao šef stručnog štaba. Zato, kada sam dobio poziv kod mene nije bilo nikakve dileme. Daću sve od sebe da poverenje iznesem na najbolji mogući način, a biće mi čast da radim sa najtalentovanijim srpskim igračima iz redova Crvene zvezde koji u Grafičaru dobijaju svoj prostor za napredak i ostvarivanje potencijala. Ujedno, privilegija je što ću imati priliku da sarađujem sa ljudima iz Crvene zvezde na čelu sa Zvezdanom Terzićem i Mitrom Mrkelom i da učim od Dejana Stankovića, Marka Marina i Dušana Anđelkovića.”

Bila je to takmičarska sezona 2015/16. kada je Grafičar bio šampion Zonske lige Beograd i ušao u Srpsku ligu Beograd.

„Jeste, pamtimo tu sezonu jer je tada Slobodan Govedarica preuzeo Grafičar kao predsednik i počeo je da stvara klub po evropskim standardima. Zahvaljujući njegovoj viziji, energiji i strpljenju uspeli smo i na terenu da to pretvorimo u rezultate time što smo ušli u viši rang, u sezoni kada sam nosio kapitensku traku Grafosa. Nikola Ristanović, današnji generalni direktor kluba, bio mi je saigrač, na poziciji zadnjeg veznog, sa njim je igrao Vladimir Kovačević koji je u klubu kao trener, tu je bio i Miloslav Fabok na krilu, danas kondicioni trener, i drago mi je da smo svi zajedno opet na okupu i da ćemo ponovo da funkcionišemo kao tim“, ispričao je novi trener Grafičara.

Šest meseci posle ulaska u viši rang, Stegnjaić je završio igračku karijeru.

„Brzo sam iz kopački prešao u ulogu trenera, i postao sam asistent Urošu Kaliniću u prvom timu Grafičara. Napravili smo veliki uspeh, bii smo drugi u Srpskoj ligi Beograd. Potom je Milija Žižić došao kao trener, sa njim sam takođe radio kao prvi asistent. Bili smo prvi na tabeli i ušli smo u Prvu ligu Srbije, koju smo završili kao drugoplasirani. Radio sam i sa Kokovićem posle, da bih na zimu 2020. preuzeo omladince Grafičara, a potom i omladince Crvene zvezde. Vodio sam i kadete Grafičara, u generaciji u kojoj su igrali Gudelj i Taker, da bih posle kao trener radio kao asistent kod Nikole Trajkovića u Superligi kada smo vodili Radnički. Put me je dalje odveo na mesto rukovodioca elitne grupe Crvene zvezde, a onda i na funkciju selektora, odakle sam se i vratio u Grafičar“.

Samostalno vođenje ekipe na seniorskom nivou je samo dodatna motivacija da pokaže svoj trenerski kvalitet, ističe popularni Stegi.

„Navikao sam na pritisak, na potrebu da se dokazujem, ali sam svestan da je neophodno ostvarivati rezultate bez obzira na selekciju koju vodite. Vodio sam srpsku reprezentaciju do 18 godina, birao, odlučivao, što takođe nosi veliku odgovornost, a isto je tako bilo i kad sam vodio omladince Crvene zvezde. Imam, zato, jasnu viziju kako da rukovodim stručnim štabom i igračima, ne osećam opterećenje jer imam klub koji stoji iza mene. Spreman sam da odgovorim na zahteve, ali neka rad na terenu govori“.

Zahtevi se odnose najviše na opstanak u Prvoj ligi Srbije, na borbu u Kupu, razvoj igrača Crvene zvezde, ali i na zadržavanje napadačkog stila fudbala koji Grafičar neguje.

„Tako je, Grafičar je postavio standarde da se igra napadački, da smo agresivni, na protivničkoj polovini, proaktivni sa loptom. Za to je zaslužan Marko Neđić, koji je ostavio veliki trag iza sebe vodeći klub prethodne četiri i po godine. Neće mi biti nimalo lako da nastavim da ostvarujem ono što je on radio. Dosadašnji stil ćemo da nastavimo da gajimo, uz kontrolu igre, kao osnovom moje vizije. Pritom, nema mnogo prostora za promene, jer je situacija u završnici prvenstva specifična. Šest ekipa ispada, četiri ostaju u ligi. Imamo dobru poziciju trenutno i trebalo bi da je održimo kroz takmičenje. Čeka nas još 48 dana do kraja, a imamo i polufinale Kupa. Sa druge strane, do 10. maja nemamo prostora za treninge i mikro-cikluse za dodatni rad, jer igramo utakmice na po tri dana. To sve zahteva maksimalnu koncentraciju i angažman da sezonu završimo na pravi način“.

Prvi trening novog šefa stručnog štaba biće održan u ponedeljak, a prva utakmica je protiv Ušća u petak.

BONUS VIDEO: