"Ovo je snažan udarac u lice. Mora da boli. Sada nema sivih zona. Ili ustanete i krenete u borbu ili ispadnete, to je to", rekao je Arteta.

Fudbaleri Arsenala izgubili su na domaće terenu od Bornmuta sa 1:2, u utakmici 32. kola Premijer lige.

Arsenal je i dalje prvi na tabeli Premijer lige sa 70 bodova i ima devet bodova od Mančester sitija, ali i dve utakmice više.

Ekipu Mikela Artete naredne sedmice očekuje najpre revanš utakmica četvrtfinala Lige šampiona protiv Sportinga, a poto i duel sa Sitijem u Premijer ligi.

"Velika nedelja je pred nama. Mnogo toga je u igri. I dalje smo u dobroj poziciji u oba takičenje, ali moramo bolje da se pokažemo", istakao je Arteta.

Arsenal je u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona pobedio Sporting u Lisabonu sa 1:0.

(Beta)