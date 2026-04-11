Nemanja Gudelj strelac protiv Atletiko Madrida.
GUDELJ POSTIGAO GOL PROTIV MOĆNOG ATLETIKA! Srpski fudbaler zakucao loptu u mrežu! (VIDEO)
Fudbaleri Sevilje dočekali su Atletiko Madrid u 31. kolu La Lige.
Srpski fudbaler Nemanja Gudelj postigao je gol za Sevilju čime je prekinuo post koji je trajao od oktoba 2025. godine.
Vargas je izveo korner, ubacio u peterac, a tamo je Gudelj ostao potpuno sam i poslao loptu pod prečku gola koji je čuvao Muso. Bio je ovo prvi pogodak Nemanje Gudelja u dresu Sevilje od 24. oktobra 2025. godine i utakmice sa Real Sosjedadom.
