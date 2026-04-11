Partizanovo "dete" Ognjen Ugrešić mogao bi da napustio Humsku!

Izvori "Fussbal Europa" navode da su čelnici Njukasla i Olimpija iz Marseja kontaktirali agente Ognjena Ugrešića i da će se dogovor uskoro zaključiti.

Ognjen Ugrešić u poseti redakciji Kurira

Partizan ima klauzulu u Ugrešićevom ugovoru i ona iznosi 15.000.000 evra za slobodu veziste rođenog 2006. godine.

Trenutno nije poznata visina obeštećenja koju bi Partizan potraživao, a veruje se da će biti slično kao u Kostićevom slučaju i da će Partizan biti voljan da ide ispod klauzule.

Ugrešićeva cena je pre dve godine bila oko 500.000 evra i da su PSV, Genk i Bolonja pratili njegove partije i da nisu bili konkretni što bi Njukasl i Marsej lako mogli da iskoriste.

Ugrešić je u tekućoj sezoni na 36 mečeva upisao šest golova i tri asistencije.

