BOMBA! Partizanova "beba" napušta Humsku? Posle Kostića, odlazi i on...
Izvori "Fussbal Europa" navode da su čelnici Njukasla i Olimpija iz Marseja kontaktirali agente Ognjena Ugrešića i da će se dogovor uskoro zaključiti.
Partizan ima klauzulu u Ugrešićevom ugovoru i ona iznosi 15.000.000 evra za slobodu veziste rođenog 2006. godine.
Trenutno nije poznata visina obeštećenja koju bi Partizan potraživao, a veruje se da će biti slično kao u Kostićevom slučaju i da će Partizan biti voljan da ide ispod klauzule.
Ugrešićeva cena je pre dve godine bila oko 500.000 evra i da su PSV, Genk i Bolonja pratili njegove partije i da nisu bili konkretni što bi Njukasl i Marsej lako mogli da iskoriste.
Ugrešić je u tekućoj sezoni na 36 mečeva upisao šest golova i tri asistencije.
