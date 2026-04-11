Nemanja Gudelj presudio Atletiko Madridu.
GUDELJ SRUŠIO ATLETIKO! Srbin doneo veliku pobedu Sevilji! (VIDEO)
Fudbaleri Sevilje savladali su Atletiko Madrid rezultatom 2:1 u 31. kolu La Lige.
Pobednonosni gol na ovoj utakmici bio je delo srpskog reprezentativca Nemanje Gudelja.
Gudelj je sačekao centaršut Rubena Vargasa iz kornera i glavom zakucao loptu iza leđa Huana Musoa.
Argentinac je bio nemoćan i u 10. minutu kada je precizan iz penala bio Akor Adams. Havijer Bonjar, debitant, prethodno je doneo izjednačenje "jorgandžijama" u 35. minutu.
Sevilja je prekinula niz od tri neuspeha, pobegla iz opasne zone i sada je 15. sa 34 boda.
