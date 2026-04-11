Fudbaleri Sevilje savladali su Atletiko Madrid rezultatom 2:1 u 31. kolu La Lige.

Pobednonosni gol na ovoj utakmici bio je delo srpskog reprezentativca Nemanje Gudelja.

Gudelj je sačekao centaršut Rubena Vargasa iz kornera i glavom zakucao loptu iza leđa Huana Musoa.

Argentinac je bio nemoćan i u 10. minutu kada je precizan iz penala bio Akor Adams. Havijer Bonjar, debitant, prethodno je doneo izjednačenje "jorgandžijama" u 35. minutu.

Sevilja je prekinula niz od tri neuspeha, pobegla iz opasne zone i sada je 15. sa 34 boda.

Ne propustiteFudbalZVEZDA JE SPREMILA NOVE KLINCE ZA LETO! STANKOVIĆ MOŽE DA IZABERE: Oglasio se Nikola Jelić, direktor Omladinske škole
FudbalBOGA POKORIO BERGAMO: Minimalna pobeda Juventusa protiv Atalante
Juventus
EvroligaPARTIZAN POTPISAO NAJBOLJEG PLEJMEJKERA EVROLIGE! Odličan posao crno-belih! Penjaroja je pravi trener!
EvroligaKARI U SVOM STILU: "Mekintajera ne bih ni vadio iz igre, bio bi 40 minuta na terenu"! Da li će ga Saša Obradović poslušati?
Svetislav Pešić

