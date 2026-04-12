Ova utakmica bi mogla da bude najava velikog preokreta u završnici Premijer lige.
DA LI JE OVA UTAKMICA NAJAVILA TOTALNI HAOS U NAJJAČOJ LIGI NA SVETU?! Lider se obrukao i sada ulazi u opštu paniku!
Arsenal je u subotu šokantno, na domaćem terenu, izgubio od Bornmuta rezultatom 2:1.
Mančester siti ima devet bodova manje, ali i dve utakmice manje od Arsenala koji je prvi sa 70 bodova. Ono što bi dodatno moglo da rasplamsa borbu za titulu u Premijer ligi jeste činjenica da će u Mančesteru ova dva tima imati međusobni duel već u narednom kolu.
Ukoliko "građani" prvo pobede Čelsi u gostima, što neće biti lak zadatak, a potom budu bolji i od Arsenala, našli bi se u znatno boljoj poziciji od trenutne.
Arsenal - Bornmut
Arsenal se pred svojim navijačima obrukao, jedini gol je postigao Viktor Đokereš sa bele tačke u 35. minutu, dok su gosti do pogodaka stigli u 17. i 74. minutu.
