Pri rezultatu 0:1, pred kraj prvog poluvremena, igrač Cibalije je izbacio loptu u aut zbog toga što se jedan od fudbalera žalio na povredu.

Kada je lopta vraćena u igru, svi su očekivali da je Ante Matić vrati protivniku, ali on je odlučio da iskoristi činjenicu da golman nije na gol liniji, pa je postigao gol za Dubravu.

Usledio je haos na terenu i burna reakcija gostujućih fudbalera, a nakon ozbiljne frke, domaći igrači su odlučili da isprave ono što je njihov saigrač uradio i da obećaju rivalu da će postići autogol.

Upravo Matić je to uradio.

On je uzeo loptu na centru, krenuo prema svom golu i poslao je u mrežu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Utakmica je na kraju završena rezultatom 2:2.

