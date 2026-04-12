Slušaj vest

Fudbaleri Intera i Njujork Red Bulsa odigrali su u Majamiju bez pobednika, 2:2 u utakmici MLS lige.

Golove za Inter postigli su Mateo Silveti u 45+1. i German Berteram u 55. minutu. Strelci za goste bili su Horhe Ruvalkalbi u 15. i Adri Mehmeti u 77. minutu.

Najbolji fudbaler Intera Argentinac Lionel Mesi odigrao je ceo meč za ekipu iz Majamija.

Inter je trenutno treći na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 12 bodova iz sedam mečeva, dok je tim iz Njujorka na sedmoj poziciji sa 11.

Fudbaleri Sportinga iz Kanzas Sitija poraženi su na svom terenu od San Hoze Ertkvejksa rezultatom 3:1. Dva gola za ekipu iz San Hozea postigao je Džek Skahan u 44. i 49. minutu, dok se jednom u listu strelaca upisao Dejvid Romni u 75.

Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Scott Winters/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Jedini gol za Sporting postigao je Džejkob Bartlet u 27. minutu na asistenciju srpskog fudbalera Dejana Joveljića, koji je odigrao ceo meč za tim iz Kanzas Sitija.

San Hoze se nalazi na drugom mestu na tabeli Zapadne konferencije sa 18 bodova, dok je Sporting poslednji, 15. sa samo četiri boda.

