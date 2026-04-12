Utakmica Čelika i Bratstva koja je u okviru 18. kola u Zenici, na stadionu "Bilino polje" završena rezultatom 3:3 prekinuta je u 65. minutu zbog navijača koji je preskočio ogradu i sa tribina prešao na travu odmah pored terena.

Radi se o čoveku čije je lice bilo kompletno prekrivno krvlju.

On je želeo da se fizički obračuna sa redarima i obezbeđenjem na pomenutoj utakmici, a u jednom trenutku je prišao fudbaler tima koji podržava da pokuša da ga smiri.

Nije poznato šta se dogodilo pre nego što je nastao snimak koji je objavio portal "072info.com".

Pogledajte jezive kadrove sa fudbalskog stadiona:

Kada je reč o utakmici, Čelik je imao prednost od dva gola (10. i 21. minut), ali je Bratstvo napravilo preokret golovima Poturalića (40. i 58. minut) i Okića (45. minut). Domaći tim je do izjednačenja stigao u 75. minutu, a trostruki strelac je bio Mašić.

