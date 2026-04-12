Kristijan Tanase, bivši rumunski fudbaler, jedan je od legendarnih članova Steaue, a tokom svoje karijere nastupao je i za reprezentaciju Rumunije, sa 41 odigranom utakmicom.

Tanase je započeo svoju fudbalsku karijeru 2003. godine u Argešu iz rodnog Piteštija, а 2003. godine je prešao u rumunsku Zvezdu. Vrednost ugovora koji je potpisao nije bila poznata, ali rumunski mediji su izvestili da je vredeo oko 1,8 miliona evra.

Tokom karijere, Tanase je igrao za nekoliko klubova, uključujući kineski Tjanđin 2015. godine, kao i tri turska tima. Vratio se u Steauu, odnosno klub koji je promenio ime u FCSB još dva puta pre nego što je završio svoju profesionalnu karijeru.

Po povlačenju sa terena 2022. godine, Tanase se odao teškim i lošim životnim navikama. Njegov životni pad postao je poznat javnosti kada je uhapšen zbog pozitivnog testa na kokain, a privatna situacija se dodatno pogoršala.

Tanase je imao problema u porodici, jer je njegova supruga zatražila zabranu prilaska, a on nije imao pravo da viđa njihovu ćerku.

Sada živi sa majkom, koja ga izdržava.

Iako je njegov pad došao do svog vrhunca u 2022. godini, kada je snimljen kako sedi u hodniku zgrade bez zuba i sa krvavim tragovima na pločicama, Tanase nije odustao od želje da se vrati u profesionalni svet fudbala.

Tokom iste godine se oženio, dobio je dete, a zatim se razveo i ponovo suočio sa zabranom prilaska bivšoj supruzi i detetu. Međutim, zabrana je kasnije ukinuta, a Tanase je dobio priliku da se vrati u fudbalski svet.

Njegov povratak počeo je kada ga je pozvao bivši saigrač iz Steaue, Paul Pirvulesku. Tanase je postao pomoćni trener u timu Akademiki Klinkeni, u kojem su obojica igrali.

- Da, bio sam pomoćni trener oko nedelju dana. Pomogao sam Paulu jer ostali smo u dobrim odnosima. Želim da nastavim putem trenerske karijere. Imam trenersku licencu C, sada idem na B, a zatim na A - izjavio je Tanase u intervjuu za rumunski "Fanatik" kada je govorio o planovima.

