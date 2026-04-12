Ronaldinjo je na leto 2012. godine predstavljen kao novo pojačanje Atletiko Mineira, a na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen pred njim su stajale dve limenke "Pepsija", koji je u tom trenutku bio sponzor kluba.

Brazilac je, navodno ožedneo posle treninga, uzeo je jednu limenku i popio gutljaj pred kamerama.

Ronaldinjo Foto: Sergio LIMA / AFP / Profimedia, FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, ANTONIO SCORZA / AFP / Profimedia

Problem je što je jedan od najvećih fudbalera svih vremena imao ugovor sa "Koka-kolom" vredan 750.000 dolara godišnje, koji je trebalo da traje do 2014. godine.

Kompanija je brzo reagovala i samo nekoliko dana kasnije raskinula je saradnju uz kratko saopštenje.

"Koka-kola ceni Ronaldinjovu karijeru, ali zbog nedavnih događaja nastavak partnerstva više nije moguć".

Ronaldinjo je ostao bez preostale dve godine ugovora - što je u prevodu oko 1.500.000 dolara koje više nikada nije dobio.

Ronaldinjo
Ronaldinjo u provodu u Beogradu Izvor: Kurir