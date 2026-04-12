Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije trebalo je u junu da odmeri snage sa Argentina, ali je na kraju odustala od tog plana.

Glavni razlog je potencijalni umor igrača – “Orlovi” bi posle duela sa Meksiko imali naporan put, pa u Savezu nisu želeli da rizikuju eventualne povrede izazvane iscrpljenošću.

Zbog toga se sada traži novi rival umesto “Gaučosa”, a prema pisanju medija, jedna od opcija je i Egipat. Navodno bi selekcija Srbije krajem maja mogla da odigra prijateljski meč upravo protiv Egipta.

1/18 Vidi galeriju Srbija - Saudijska Arabija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Prema tim informacijama, Srbija bi za taj susret inkasirala oko 86 hiljada evra, što ukazuje da bi utakmica najverovatnije bila odigrana u Egiptu, imajući u vidu troškove puta.

U međuvremenu, pojavila se i konkurencija – Rusija je takođe ponudila Egiptu prijateljski duel u istom terminu. U tom slučaju Egipat bi dobio veću finansijsku nadoknadu, oko 125 hiljada evra, s obzirom na to da bi meč bio odigran na teritoriji Rusije.