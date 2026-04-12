NIŠTA OD MESIJA, SALAH TESTIRA ORLOVE! Srbija dobija novog rivala...
Fudbalska reprezentacija Srbije trebalo je u junu da odmeri snage sa Argentina, ali je na kraju odustala od tog plana.
Glavni razlog je potencijalni umor igrača – “Orlovi” bi posle duela sa Meksiko imali naporan put, pa u Savezu nisu želeli da rizikuju eventualne povrede izazvane iscrpljenošću.
Zbog toga se sada traži novi rival umesto “Gaučosa”, a prema pisanju medija, jedna od opcija je i Egipat. Navodno bi selekcija Srbije krajem maja mogla da odigra prijateljski meč upravo protiv Egipta.
Prema tim informacijama, Srbija bi za taj susret inkasirala oko 86 hiljada evra, što ukazuje da bi utakmica najverovatnije bila odigrana u Egiptu, imajući u vidu troškove puta.
U međuvremenu, pojavila se i konkurencija – Rusija je takođe ponudila Egiptu prijateljski duel u istom terminu. U tom slučaju Egipat bi dobio veću finansijsku nadoknadu, oko 125 hiljada evra, s obzirom na to da bi meč bio odigran na teritoriji Rusije.