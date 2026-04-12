Real planira da vrati Nemca u Madrid i to je vest koja je oduševila navijače "kraljevskog kluba".

Prema ideji čelnih ljudi Reala Toni Kros bi mogao da se pridruži trenerskom timu kao neko za koga se smatra da bi bio od velike pomoći šefu stručnog štaba Alvaru Arbeloi.

Konkretno, plan je da Kros radi sa fudbalerima veznog reda jer ljudi iz kluba smatraju da bi to predstavljalo veoma bitnu podršku na treninzima Madriđana.

Toni Kros

O ovome je pisao i španski "As", a navodi se i da je povratak planiran za početak sledeće sezone.

Podsetimo, Toni Kros je napustio Real Madrid 2024. godine kada je nakon Evropskog prvenstva završio igračku karijeru. Godinu dana kasnije klub je napustio i Luka Modrić, a sada Madriđani razmišljaju o narednim godinama i pokušavaju da nadoknade ono što su izgubili odlascima Nemca i Hrvata.

