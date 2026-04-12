Eta je na poziciji trenera Union Berlina zamenila Štefena Baumgarta, koji je smenjen nakon poraza od Hajdenhajma (1:3), i tako postala prvi ženski glavni trener u istoriji "liga petice" (prvih muških liga Nemačke, Engleske, Italije, Španije i Francuske).

"Drago mi je što je Mari-Luize Eta pristala da preuzme ovu ulogu na privremenoj osnovi pre nego što postane glavni trener ženskog prvog tima, kako je planirano, tokom leta", naveo je sportski direktor Union Berlina Horst Heldt, a preneo sajt kluba.

Na pet utakmica do kraja sezone u Bundesligi, Union Berlin zauzima 11. mesto na tabeli sa 32 boda, sedam više od Sankt Paulija, koji zauzima 16. mesto koje nosi plasman u baraž za opstanak.

Eta je rekla da, iako smatra da opstanak Union Berlina u Bundesligi nije zagarantovan, veruje da će osvojiti potrebne bodove koji će osigurati klubu iz glavnog grada Nemačke mesto u prvoj ligi i naredne sezone.

"Oduševljena sam što mi je klub poverio ovaj izazovan zadatak. Jedna od snaga Uniona je uvek bila i ostala sposobnost da se ujedini u takvim situacijama. Uverena sam da ćemo obezbediti ključne bodove", rekla je Eta.

Eta je pre ovog imenovanja bila pomoćni trener Union Berlina, a već je vodila ekipu na zvaničnoj utakmici dok je tadašnji šef stručnog štaba Nenad Bjelica bio suspendovan.

Za Union Berlin nastupa i srpski napadač Andrej Ilić.