Fudbaleri Osasune odigrali su danas na svom terenu u Pamploni nerešeno protiv Betisa 1:1, u utakmici 31. kola španske Primere.

Prednost Betisu doneo je Abde Ezalzuli golom u sedmom minutu, a izjednačenje Osasuni Ante Budimir pogotkom iz penala u 40. minutu.

Isko u dresu Betisa Foto: Corchero/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osasuna je deveta na tabeli sa 39 bodova, dok je Betis peti sa 46 bodova.

Oba kluba će u svojoj narednoj utakmici u Primeri igrati na gostujućem terenu, Osasuna protiv Atletik Bilbaa, a Betis protiv Đirone.