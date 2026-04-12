Podela plena...
Fudbal
PODELA BODOVA! Remi Osasune i Betisa u Primeri
Slušaj vest
Fudbaleri Osasune odigrali su danas na svom terenu u Pamploni nerešeno protiv Betisa 1:1, u utakmici 31. kola španske Primere.
Prednost Betisu doneo je Abde Ezalzuli golom u sedmom minutu, a izjednačenje Osasuni Ante Budimir pogotkom iz penala u 40. minutu.
Isko u dresu Betisa Foto: Corchero/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Osasuna je deveta na tabeli sa 39 bodova, dok je Betis peti sa 46 bodova.
Oba kluba će u svojoj narednoj utakmici u Primeri igrati na gostujućem terenu, Osasuna protiv Atletik Bilbaa, a Betis protiv Đirone.
Reaguj
Komentariši