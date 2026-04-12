Fudbaleri Osasune odigrali su danas na svom terenu u Pamploni nerešeno protiv Betisa 1:1, u utakmici 31. kola španske Primere.

Prednost Betisu doneo je Abde Ezalzuli golom u sedmom minutu, a izjednačenje Osasuni Ante Budimir pogotkom iz penala u 40. minutu.

Isko u dresu Betisa Foto: Corchero/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osasuna je deveta na tabeli sa 39 bodova, dok je Betis peti sa 46 bodova.

Oba kluba će u svojoj narednoj utakmici u Primeri igrati na gostujućem terenu, Osasuna protiv Atletik Bilbaa, a Betis protiv Đirone.

Ne propustiteFudbalPENAL U NADOKNADI VREMENA ZA REMI: Alaves osvojio bod protiv Osasune
Alaves, Osasuna, Primera
FudbalPLAVO-BELI U IGRI ZA EVROPU: Real Sosijedad pobedio Osasunu
Real Sosijedad
FudbalMINIMALAC SLEPIH MIŠEVA: Valensija pobedila Osasunu u Primeri
profimedia-1079339760.jpg
FudbalANTE BUDIMIR DONEO BOD OSASUNI: Majorka isputila pobedu u sudijskoj nadoknadi
Ante Budimir

