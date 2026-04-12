Fudbaleri Sanderlenda pobedili su Totenhem 1:0 i gurnuli tim iz Londona u zonu ispadanja.

Prvi put ove sezone Totenhem je pao "ispod crte" i naredno kolo čekaće u društvu timova koji imaju najviše šansi da naredne sezone igraju Čempionšip.

Foto: Katie Chan / Actionplus / Profimedia, Phil Duncan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poslednja pobeda "pevaca" ove sezone i dalje je ona koju su upisali protiv Kristal Palasa 28. decembra prošle goine.

U isto vreme Kristal Palas slavi Žan-Filip Matetu, koji je golom u 90+4. minutu doneo pobedu protiv Njukasla od 2:1.

Mateta je bio strelac i prvog gola za domaći sastav u 80. minutu i tada najavio buran finiši i delirijum u nadoknadi.

Strelac jedinog gola za "svrake", koej su pretrpele treći uzastopni poraz u svim takmičenjima, bio je Osula krajem prvog poluvremena.

