Fudbaleri Sanderlenda pobedili su Totenhem 1:0 i gurnuli tim iz Londona u zonu ispadanja.

Prvi put ove sezone Totenhem je pao "ispod crte" i naredno kolo čekaće u društvu timova koji imaju najviše šansi da naredne sezone igraju Čempionšip.

Foto galerija iz Londona Foto: Katie Chan / Actionplus / Profimedia, Phil Duncan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Poslednja pobeda "pevaca" ove sezone i dalje je ona koju su upisali protiv Kristal Palasa 28. decembra prošle goine.

U isto vreme Kristal Palas slavi Žan-Filip Matetu, koji je golom u 90+4. minutu doneo pobedu protiv Njukasla od 2:1.

Mateta je bio strelac i prvog gola za domaći sastav u 80. minutu i tada najavio buran finiši i delirijum u nadoknadi.

Strelac jedinog gola za "svrake", koej su pretrpele treći uzastopni poraz u svim takmičenjima, bio je Osula krajem prvog poluvremena.

Ne propustiteFudbalSERIJA A! Remi Napolija i Parme, Inter sve bliži Skudetu!
Napoli, Mateo Politano
EvroligaKO NA LETO POJAČAVA U PARTIZAN, A KO CRVENU ZVEZDU? Donosimo vam listu od PAKLENIH slobodnih igrača - na večitima je da ih potpišu...
ZVEZDA-PARTIZAN_176 (1).jpg
Ostali sportoviPOČEO KAO KOŠARKAŠ, PA POSTAO NAJBOLJI RUKOMETAŠ SVIH VREMENA: Mocart na terenu, veliki zavodnik van njega... Jedinstvena figura u svetu sporta!
profimedia-0115273657.jpg
KošarkaCEDEVITA - PARTIZAN: Crno-beli katastrofalno otvorili meč, Cedevita napravila seriju 11-0!
Partizan - Cedevita_150326021.jpg

Košarkaši Partizana nose posebne majice u čast Duška Vujoševića