Fudbaleri Mančester sitija savladali su kao gosti Čelsi sa ubedljivih 3:0, u derbiju 32. kola Premijer lige.

"Građani" su ovim trijumfom iskoristili kiks Arsenala, koji je dan ranije izgubio na "Emirejtsu" od Bornmuta (2:1).

Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola

Tim Pepa Gvardiole je tako prišao "tobdžijama" na šest bodova zaostatka, uz meč manje. Narednog vikenda sastaće se na "Etihadu".

Čelsiju je ovo četvrti poraz na poslednjih pet utakmica, ostaje šesti sa 48 bodova.



