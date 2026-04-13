Jovan Simić objavio je svoju drugu knjigu, jedinstveni sportski roman pod nazivom “Devetka”, prvi takvog stila, koji hrabro govori o mentalnim izazovima, traumama i lošim odlukama koje kasnije kroje karijere mladih sportista. Roman „Devetka“ duboka je i slojevita, savremena drama o usponu, padu i mogućnosti iskupljenja nekada velikog fudbalskog talenta iz Užica, Saše Golubovića.

Prva promocija romana “Devetka” biće održana baš u Užicu, i to na tribinama stadiona “Radomir Antić”, što će biti prva promocija takve vrste u Srbiji i jedinstven spoj kulture i sporta. Glavni junak romana Saša Golubović je ponikao u FK Sloboda, i odatle započeo put ka reprezentaciji i fudbalskim visinama, te će početak promocije biti izuzetno simboličan. Promocija je zakazana za petak, 17. april od 18 časova.

Radnja romana kreće se između Sašine sadašnjosti u rodnom Užicu, tokom 2021. i 2022. godine, i flešbekova koji prate njegovu turbulentnu karijeru od sredine devedesetih, od početaka u užičkoj Slobodi, pa sve do njenog kraja 2016. godine.

Iako snažno uronjena u svet fudbala, u njegovu atmosferu, svlačionice, transfere, navijačke mitove i pritiske koje taj svet nosi, „Devetka“ je mnogo više od sportskog romana. Ovo je istovremeno psihološki roman i sportska fikcija, knjiga u kojoj se unutrašnja borba protagoniste, njegove porodične rane, zavisnosti i proces mentalnog ozdravljenja prepliću sa autentičnim i upečatljivim prikazom fudbalskog sveta. Kroz lik Saše Golubovića, igrača koji među navijačima Slobode i Monpeljea, ali i među ljubiteljima kultne igrice "Championship manager", nosi gotovo mitski status, Jovan Simić piše o muškoj ranjivosti, krivici, identitetu i potrazi za iskupljenjem.

Roman "Devetka" - Jovan Simić Foto: Petar Zinjanić Vučković

- To je roman o ljudskoj otpornosti, o važnosti obrazovanja, mentalne higijene i opreznosti pri izboru okruženja, posebno za mlade sportiste koji prerano poveruju da ih talenat može zaštititi od svega. Moj motiv da se radnja romana stavi u kontekst Užica i FK Sloboda jeste moje odrastanje u Zlatiborskom kraju i ljubav prema Slobodi, i verujem da će veliki broj ljudi prepoznati iskrenu emociju - kaže Simić.

Kao recenzenti knjige pojavljuju se i profesionalni sportisti, bivši košarkaški i fudbalski reprezentativci, Miroslav Raduljica i Jovan Nišić, kao i književna kritičarka Aleksandra Drakulić.

- Pogled u život i dušu profesionalnih sportista kakav do sada nije viđen. Sjajno opisano lice i naličje sporta. Priča o ljubavi, grehu, gordosti, pokajanju i iskupljenju. Još jedna fenomenalna knjiga sada već prepoznatljivog pisca, koja se čita u jednom dahu - reči su proslavljenog košarkaša Miroslava Raduljice.

- Ovo je saga o velikom talentu koji je skrenuo s puta, o propuštenim šansama i padovima, ali i o borbi koja ne prestaje. Podsetila me je na brojne priče koje sam tokom karijere video oko sebe, ali i u sebi. Autor izuzetno autentično prikazuje život profesionalnog sportiste, a ako samo jedan mladi čitalac iz ove knjige izvuče pouku, ona već postaje blago. Ovakvo delo trebalo bi da bude obavezna lektira svima koji odrastaju ili rade u sportu, kako bi bar neko naučio iz tuđih grešaka, a ne samo iz svojih, jer je to najskuplja škola - smatra Jovan Nišić.

Promocija romana "Devetka" zakazana je za petak, 17. april od 18 časova, na stadionu "Radomir Antić" u Užicu, a planirane su promocije i u drugim gradovima Srbije.

Ovo je inače druga knjiga Jovana Simića, koji je široj javnosti poznat kao sportski i humanitarni radnik, marketinški i komunikacioni stručnjak, od prošle godine i pisac, jer je njegova prva knjiga, "878", ugledala svetlo dana u septembru 2025. i doživela veliki uspeh. Naziv te knjige odnosi se na godinu u kojoj je Beograd prvi put pomenut pod tim imenom u jednom zvaničnom dokumentu. U zbirci od 15 priča istorijske fikcije, autor prepliće sudbine stvarnih i izmišljenih likova i događaja vezanih za Beograd, nekih poznatih iz udžbenika, drugih skrivenih u senkama prošlosti.

Sada je vreme da "Devetka" istrči na teren.

