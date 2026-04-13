Utakmica je prekinuta u 58. minutu kada je došlo do sukoba i ozbiljne tuče fudbalera nakon jednog duela.

Radi se o niželigaškoj utakmici u Kobiliću, naselju u Zagrebu, odnosno o susretu domaće ekipe Vatrogasci protiv Gaja.

U masovnoj tuči na terenu jedan fudbaler gostujućeg tima je teže povređen, a njegovo stanje je zahtevalo transport u bolnicu.

Prema zapisniku delegata, nad domaćim igračem sa brojem 19 Palisonom Ti Do Veseom je napravljen prekršaj. On je burno reagovao i snažno je šutnuo protivnika koji je napravio faul dok je bio na travi.

Usledio je pravi stampedo fudbalera obe ekipe, a ubrzo je sve preraslo u veliku tuču.

Prema navodima delegata, u haosu su učestvovali svi fudbaleri obe ekipe i redari domaćeg tima.

Nakon što je situacija smirena, glavni sudija je pokazao crveni karton fudbaleru koji je započeo sukob.

Optužbe gostiju.

Fudbalski klub Gaj je objavio saopštenje u kojem osuđuje nasilje, a za napetost na terenu optužuje glavnog sudiju.

"Sve je započelo krajnje neprofesionalnim ponašanjem glavnog sudije koji je, umesto sprovođenja pravila, igračima upućivao psovke poput “o**ebi”, “idi u k**ac” te ih provocirao pitanjima hoće li da počne da im deli kartone. Vrhunac sramote je njegova izjava: “Moje je proleće, ja od suđenja živim”, što jasno sugeriše na sumnju u regularnost i prodaju utakmice", navedeno je u saopštenju.

Iz kluba su istakli da je golman domaćeg tima nasrnuo na njihovog igrača i naneo mu teške povrede zbog kojih je kolima hitne pomoći morao da bude prebačen u bolnicu.

Utakmica je prekinuta, a 12 minuta nakon incidenta fudbaleri su otišli u svlačionice. Gosti su pozvali policiju koja je uzela izjave od službenih lica. Delegat je naveo da sudije u velikoj gužvi nisu mogli da vide ko je koga udario.

