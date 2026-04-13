Dominik Frimpong (20), fudbaler Berekum Čelsija iz Premijer lige Gane, ubijen je tokom napada na klupski autobus.

Do tragičnog ishoda je došlo kada su se fudbaleri Berekum Čelsija vraćali sa utakmice koju su u nedelju odigrali u gostima protiv Samarteksa, navodi Fudbalska federacija Gane.

Napadači su pucali na autobus koji je pokušavao da se okrene, a mladi Frimpong je pogođen u glavu. Kasnije je preminuo u bolnici, a prema izveštajima, trenutno je jedina žrtva ovog napada.

"Fudbalska federacija Gane (GFA) sa potpunim šokom i tugom primila je vest o smrti Dominika Frimponga iz FK Berekum Čelsi. Incident se momentalno raširio kroz čitavu sportsku javnost. Fudbalska federacija Gane izražava najdublje saučešće porodici preminulog, njegovim saigračima, članovima stručnog štaba, menadžmentu i svima u klubu Berekum Čelsi u ovom teškom trenutku", poručili su čelni ljudi fudbala u Gani, a prenosi "Rojters".

Ko je bio Dominik Frimpong

Ubijeni fudbaler je rođen 26. avgusta 2005. godine i igrao je na poziciji centarfora.

Prošao je kroz mladi tim Kustom Starsa, a da stvar bude tragičnija, u Berekum Čelsiju je igrao kao pozajmljen igrač.

Otkako je stigao u ovaj tim, na 10 prvenstvenih utakmica je postigao dva gola.