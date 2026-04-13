Inter ima 75 bodova, devet više od drugoplasiranog Napolija i na šest kola do kraja blizu je nove titule.

Međutim, u 32. kolu je mnogo toga moglo da se zakomplikuje. Inter je bio gost Komu koje ne prestaje sa fantastičnim rezultatima i nalazi se blizu plasmana u Ligu šampiona.

Utakmica je završena pobedom Intera rezultatom 4:3 nakon velikog preokreta.

Komo je imao dva gola prednosti zahvaljujući golovima Valea i Paza u 36. i 45. minutu. Tiram je u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena smanjio na 2:1, a u drugom poluvremenu je došlo do preokreta.Tiram je bio strelac i u 49. minutu, a Damfris je u 58. minutu doneo prednost Interu, a zatim je u 72. minutu povisio na 4:2.

Da Kunja je sa bele tačke u 89. minutu postavio konačni rezultat.

Inter ima devet bodova prednosti, a lako je moglo da se desi da razlika u odnosu na Napoli bude manja. Napoli je u 32. kolu osvojio samo bod protiv Parme i tako olakšao ekipi iz Milana.

