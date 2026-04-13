Najbolja futsal reprezentacija Srbije savladala je Sloveniju - 4:1 (2:1) u prvoj od dve provere koje dve selekcije imaju u Laškom. Izabranici selektora Marka Gavrilovića bili su bolji rival u oba poluvremena. Drugi meč istih rivala na programu je 13. aprila od 16,00.

Foto: Fss

STRELCI: 0:1 L. Milosavljević 5, 0:2 Rosić 8, 1:2 Knežević 17 , 1:3 Živanović 34, 1:4 Marinković 40. Hala u Laškom. Sudije: Aleš Perić Močnik, Alen Božić, Matej Simon Podgoršek (Slovenija).

SLOVENIJA: Peček, Turk, Čop, Bukovec, Čeh. Đurić, Suban, Knežević, Osredkar, Trstenjak, Trdin, Zgonc, Tušar, Čop, Gajser.

SRBIJA: Vulić, L. Milosavljević, Rakić, Marinković, Rosić. Aleksić, Redžović, Vasić, N. Milosavljević, Živanović, Pajković, Petrov, Nikolić, Tomić, Savković.

Slavlje futsalera u svlačionici posle plasmana na Svetsko prvenstvo Izvor: Kurir TV