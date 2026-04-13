Hari Kejn je ključan igrač Bajern Minhena i Vensan Kompani ne želi ništa da prepušta slučaju.

Englez je preskočio poslednje dve utakmice u Bundesligi na gostovanjima Frajburgu i St. Pauliju, pošto je Kompani želeo da ga ima odmornog i svežeg za Real Madrid. Uz to, Bajern ima čak 12 bodova prednosti u Bundesligi i samo je pitanje trenutka kada će odbraniti titulu.

Stoga, Kompani nije imao dilemu da treba da odmori Kejna i za potencijalnih 120 minuta protiv Real Madrida.

Hari Kejn Bajern

"Odmaranje možda nije prava reč. Kejn je osetio nešto posle meča protiv Real Madrida, ali nije ništa ozbiljno i njegov nastup u revanšu ne dovodi se u pitanje. Nismo želeli nepotreban rizik. Bilo je fantastično što je mogao da igra 90 minuta u Madridu, a sada će nam takođe biti potreban za ceo meč, ko zna, možda i za 120 minuta. Nadam se da to ipak neće biti slučaj, ali moramo da mislimo na sve", rekao je Kompani.

Utakmica Bajern Minhen - Real Madrid na programu je u sredu u 21.00.

Kurir Sport / Sportske.net

