Štoper Intera Alesandro Bastoni sve je bliže transferu u Barselonu, a sada je stigla vest i o njegovoj zameni na "Đuzepe Meaci".

Italijanski mediji otkrili su da Inter uveliko pregovara sa Sasuolom, jer je prva želja Bepea Marote - Tarik Muharemović.

Foto: Gianluca Ricci / AFP / Profimedia

U pitanju je 23-godišnji štoper, reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je dobrim partijama ove sezone skrenuo pažnju na sebe.

Muhamerović je rođen u Ljubljani, ima i slovenačko držaljanstvo, ali je odrastao van Balkana. Kao dečak igrao je za austrijske klubove Klagenfurt, AKA WAC, Volfsberger, a onda je leta 2021. stigao kao slobodan u akademiju Juventusa. Ipak, u Torinu nije dobio pravu šansu, pa je otišao na pozajmicu u Sasuolo, koji ga je prošlog leta otkupio za samo 2.000.000 evra.

I za samo godinu dana, Transfermarkt mu je udesetostručio cenu, jer sada vredi 20.000.000 evra, ali Sasuolo ga neće pustiti u Inter za manje od 30.000.000 evra.

Spekuliše se da je Muhamerović već dao zeleno svetlo za transfer, pošto je pristao na sve uslove Intera, koji je istovremeno u odličnim odnosima sa Sasuolom.

