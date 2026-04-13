Definitivno se radi o jednom od glavnih kandidata za nagradu Puškaš koja se dodeljuje najlepšem golu u kalendarskoj godini.

Dris El Džabli je doneo prednost Magrebu koji su bili domaćini Kazablanki na spektakularan način.

Defanzivac je dobio loptu na ivici kaznenog prostorap rotivničkog tima, a pitanje je da li bi još neko uradio ono što je on.

El Džabli je izveo rabonu i to na spektakularan način.

