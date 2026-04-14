Nekadašnji kapiten Čelsija i reprezentacije Engleske Džon Teri želi da kupi četvrtoligaški fudbalski klub Kolčester junajted, preneli su danas britanski mediji.

Teri je zajedno sa konzorcijumom ponudio 14 miliona funti za kupovinu kluba iz Eseksa, preneli su britanski mediji.

Očekuje se da će Teri imati značajan uticaj na fudbalski deo kluba.

Kolčester je na prodaju od septembra, a vlasnik i predsednik kluba Robi Kouling rekao je da "želi da preda upravljanje novoj generaciji".

Kolčester je 13. na tabeli Lige dva sa 60 bodova, a u petak je pobedio petoplasirani Svindon rezultatom 3:0.

