Klub je prijavio slučaj Premijer ligi, platformama društvenih mreža i policiji i naveo da očekuje brzu akciju protiv odgovornih, preneo je "BBC".

Brobi je u nedelju u drugom poluvremenu utakmice na Stadionu Svetlosti učestvovao u incidentu sa igračem Totenhema Kristijanom Romerom. On ga je gurnuo na golmana Totenhema Antonina Kinskog, a povređeni Romero je posle toga u suzama napustio teren.

Brobi je poslednji u nizu premijerligaških igrača koji su vređani na društvenim mrežama, a ovog meseca uhapšen je muškarac zbog optužbi da je na rasnoj osnovi vređao igrača Sanderlenda Lušarela Gertrejda tokom utakmice protiv Njukasla u martu.

"Čvrsto stojimo uz Brajana i nudimo mu punu podršku. Ovo nije izolovani incident. Nedavne uvrede upućene Romejnu Mandlu i Lušarelu Gertrejdu ističu kontinuiranu i neprihvatljivu učestalost ovakvog ponašanja na stadionima i na internetu. Fudbal mora bti bezbedno i inkluzivno okruženje za sve, bez izuzetka", naveo je Sanderlend.

