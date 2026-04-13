Nekadašnji fudbaler, a kasnije i trener Atletik Bilbaa Havijer Klemente prilično razočarano je ocenio način poslovanja njegovog voljenog kluba, ističući da se rukovodioci služe trikovima kako bi zadržali autentičnost Baskije.

Velikan sa "San Mamesa" decenijama unazad gaju kult Baskije, držeći se filozofije da samo igrači iz ove regije mogu da igraju za Atletik, međutim i to se promenilo po oceni Klementea i to na način koji pokazuje dvoličnost ljudi koji vode klub.

"Laž je kad kažu "imamo tri baskijska igrača", a ispostavi se da smo ih doveli kada su imali 16 godina odnekud... Na primer, iz Kaza Krista i bili su samo tri meseca u mlađim kategorijama. Pošto donekle igraju dobro, dovodimo ih i kažemo da dolaze iz akademije Bilbaa. Iz baskijske omladinske akademije? Kako da ne! U današnje vreme Bilbao dovodi mnogo igrača spolja. Vara, uzme nekog talenta, stavi ga u tim iz susednog grada na dva meseca, a onda kaže da je došao iz omladinske akademije. Kad pribegavamo trikovima, to znači da atmosfera nije ista kao što je bila ranije. Mi smo bili nešto drugačiji", rekao je Havijer Klemente u izjavi za španski "Kadena SER".

Čovek koji je doneo Atletiku dve titule šampiona Španije potom je ukazao na promene u klubu koje mu se nimalo ne dopadaju.

"Bilbao se malo menja. Sada se ljudi više fokusiraju na rezultate, ima više komentara o tome kako ovaj ne igra, a onaj igra. Uprava nema mnogo veze sa članovima, niti sa bivšim igračima. Ambijent kakav je postojao nekad više nije prisutan. Atletik je usvojio više trendova karakterističnih za druge klubove. Nekad je imao ekskluzivnu atmosferu, svi su bili iz kluba, iz omladinske akademije, poznavali smo se od 13. godine. Važno je razumeti identitet kluba. Dosta se gubi, jer proživljavamo čudnu atmosferu i gledamo stvari koje ranije nisu postojale", naveo je on.

