Naime elitno takmičenje svake sezone garantuje i jedno direktno mesto timovima prema petogodišnjem klupskom koeficijentu.

Uslov za tako nešto je i da klub ne samo obezbedi kvalifikacije, već i da bude šampion u domaćem prvenstvu.

Zvezda je po koeficijentu trenutno sedma, ali je u trci zapravo prva, jer se nalazi na čelu Superlige Srbije, za razliku od konkurenata, koji nisu lideri u svojim šampionatima.

Crveno-beli prate dešavanja u Grčkoj, Ukrajini, Danskoj, Mađarskoj i Škotskoj.

Dobro je što se AEK nalazi ispred Olimpijakosa i PAOK-a i ima velike šanse da prigrabi trofej, dok Mitjilend zaostaje za Arhusom pet bodova na šest kola pre kraja.

Glavni problem predstavljaju Ukrajina i Škotska, pa i Mađarska, odnosno Šahtjor, Rendžers i Ferencvaroš.

Šahtjor sedam rundi pre kraja ima isti broj bodova kao Čerkasi, ali i meč manje, samim tim i veće šanse da osvoji titulu. Ova dva tima su u ponedeljak remizirala (2:2).

Rendžers se vratio u trku na Ostrvu i prišao na bod zaostatka Hartsu, pet kola pre završetka sezone, dok je Ferencvaroš na tri boda minusa u odnosu na Đer, od kog ima utakmicu manje.

Dakle, Zvezda je i dalje u solidnoj poziciji, nada se iznenađenju pre svega u Ukrajini, ali u Škotskoj i Mađarskoj. Ukoliko ne dočeka, moraće od drugog kola kvalifikacija da krene u pohod na Ligu šampiona.