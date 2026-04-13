Fudbalski klub Partizan uspeo je "na mišiće" da reši pitanje dobijanja UEFA licence za takmičarku 2026/27 godinu, pa će moći da nastupa u Evropi.

Međutim, klub iz Humske je daleko od sigurne zone finansijskog spasa. U prilog tome ide i informacija da crno-beli duguju Bibarsu Nathu čak 1.200.000 evra.

Bibars Natho Foto: Starsport

 Kako saznaje Mozzart sport, u pitanju su potraživanja nastala u proteklih skoro sedam godina otkako je Izraelac u klubu.

Prema informacijama ovog portala, glavnica duga od oko milion evra nastala je za vreme bivšeg rukovodstva na čelu sa Miloradom Vučelićem i Milošem Vazurom, dok je aktuelno rukovodstvo "doprinelo" sa oko 200.000 evra.

Inače, iskusnom vezisti ovog leta ističe ugovor, pa će biti zanimljivo videti da li će i osmu sezonu provesti u Humskoj.

Ne propustiteFudbal"KVALITET LIGE JE NAJNIŽI OD KADA SAM DOŠAO U SRBIJU, ALI SE BAR SVAKI TIM TRUDI DA POBEDI" Bibars Natho otvorio dušu: "Ne verujem u jesenju titulu..."
natho.jpg
FudbalZNA SE KO JE NAJPLAĆENIJI FUDBALER PARTIZANA: Pristao je na drastično smanjenje plate, za razliku od Kalulua! Tu je i odani veteran!
Gajas Zahid okružen saigračima iz Partizana
FudbalVELIKA ISPOVEST BIBARSA NATHA! Otvorio dušu o srpskom fudbalu, stanju u klubu, emociji prema Partizanu...
zlatiborpartizan-16.jpg
FudbalVELEMAJSTOR OSTAJE U PARTIZANU! Za njega su godine samo BROJ! Natho potpisao novi ugovor!
natho.jpg
FudbalOVAKO IZGLEDAJU RENOVIRANE SVLAČIONICE NA STADIONU PARTIZANA: Bibars Natho pokazao javnosti novi crno-beli izgled
natho.jpg
FudbalNISAM ČOVEK KOJEG MOŽETE UĆUTKATI! Natho žestoko opleo po srpskom fudbalu: Jasno mi je šta se dešava, a šta će biti za pet godina?!
FudbalFUDBALER KOGA VOLE SVI NAVIJAČI PARTIZANA! Natho: Povratak Grobara me je podmladio 10 godina
partizanzeleznicar-19.jpg

Partizanov Izraelac Bibars Natho dobio srpski pasoš Izvor: FK Partizan