Fudbalski klub Partizan uspeo je "na mišiće" da reši pitanje dobijanja UEFA licence za takmičarku 2026/27 godinu, pa će moći da nastupa u Evropi.

Međutim, klub iz Humske je daleko od sigurne zone finansijskog spasa. U prilog tome ide i informacija da crno-beli duguju Bibarsu Nathu čak 1.200.000 evra.

Kako saznaje Mozzart sport, u pitanju su potraživanja nastala u proteklih skoro sedam godina otkako je Izraelac u klubu.

Prema informacijama ovog portala, glavnica duga od oko milion evra nastala je za vreme bivšeg rukovodstva na čelu sa Miloradom Vučelićem i Milošem Vazurom, dok je aktuelno rukovodstvo "doprinelo" sa oko 200.000 evra.

Inače, iskusnom vezisti ovog leta ističe ugovor, pa će biti zanimljivo videti da li će i osmu sezonu provesti u Humskoj.