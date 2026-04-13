Trenutno klub iz Londona ima šest bodova prednosti, uz utakmicu više, a možda će ključna biti utakmica u predstojećem kolu, kada "Tobdžije" stižu na Etihad.

Arsenal je počeo da posustaje, dok Siti igra sjajno u poslednje vreme i deluje da je favorit uoči ovog meča.

A osetio je i Pep Gvardiola da se uneo nemir u redove Arsenala, pa svojom izjavom igra psihološku igricu sa velikim rivalom.

“Arsenal ima najbolji tim, ne samo u Engleskoj, već i u Evropi. Voleo bih da igramo u toku nedelje, a ne za vikend – iskreno. Voleo bih da sam u poziciji u kojoj su oni. Biće teško pobediti ih”,rekao je Gvardiola.