Fudbalski klub Totenhem je u poodmaklim pregovorima oko dovođenja defanzivca Liverpula Endija Robertsona, koji bi na leto mogao da stigne kao slobodan igrač, preneli su danas britanski mediji.

Robertson je prošle nedelje potvrdio da će napustiti Liverpul nakon devet godina u klubu, po isteku ugovora ovog leta.

Londonski klub već duže vreme prati 32-godišnjeg levog beka i pokušao je da ga angažuje još tokom januarskog prelaznog roka, ali Liverpul tada nije bio spreman da ga pusti.

Interesovanje Totenhema i dalje je snažno, a iako potpuni dogovor još nije postignut, pregovori su, prema dostupnim informacijama, u završnoj fazi. Eventualni transfer, međutim, zavisiće od toga da li će klub izboriti opstanak u Premijer ligi, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Totenham se trenutno nalazi u zoni ispadanja, na 18. mestu na tabeli, sa dva boda zaostatka u odnosu na Vest Hem, koji je prvi iznad crte.

Klub iz Londona želi da tokom leta pojača tim iskustvom i liderstvom, a Robertsona vidi kao jedno od ključnih pojačanja, uoči prve pune sezone trenera Roberta De Zerbija na klupi.

U međuvremenu, kapiten ekipe Kristijan Romero u ponedeljak će obaviti dodatne preglede kako bi se utvrdila težina povrede kolena zadobijene u porazu od Sanderlenda.

Romero je teren napustio uz vidne bolove nakon sudara sa golmanom Antoninom Kinskim, što je izazvalo zabrinutost da bi mogao da propusti završnicu sezone. Eventualna teža povreda mogla bi da utiče i na njegovo učešće u reprezentaciji Argentine na predstojećem Svetskom prvenstvu.