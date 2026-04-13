TEŽAK UDARAC ZA TOTENHEM: Romero zbog povrede propušta ostatak sezone
Kapiten fudbalera Totenhema i reprezentativac Argentine Kristijan Romero mogao bi da pauzira između pet i osam nedelja zbog povrede kolena, prenose mediji iz Argentine.
Štoper je napustio teren u drugom poluvremenu poraza od Sanderlenda nakon sudara sa golmanom Antoninom Kinskim, u akciji u kojoj je učestvovao i napadač domaćih Brajan Brobi.
Romero je teren napustio vidno uznemiren, a prema navodima ESPN Argentina, zadobio je povredu ligamenata kolena zbog koje će biti van terena do dva meseca.
Takva prognoza znači da će defanzivac najverovatnije propustiti ostatak sezone u Premijer ligi, u trenutku kada se Totenhem bori za opstanak.
Ipak, očekuje se da bi Romero mogao da bude spreman za nastup za reprezentaciju Argentine na predstojećem Svetskom prvenstvu.