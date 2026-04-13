Bivši fudbaler Arsenala Tomas Parti izjasnio se da nije kriv po dve nove optužbe za silovanje pred sudom u Londonu, preneli su danas britanski mediji.

Tridesetdvogodišnji vezista pojavio se u Sudu krune u Sautvarku, gde je negirao navode da je u decembru 2020. godine dva puta silovao ženu u Londonu.

Fudbaler, koji je prošlog leta prešao iz Arsenala u Viljareal, ranije je već optužen za pet tačaka silovanja i jedno krivično delo seksualnog napada, koji se odnose na period iz 2021. i 2022. godine. I po tim optužbama prethodno se izjasnio da nije kriv, a početak suđenja bio je zakazan za novembar ove godine.

Nove optužbe iznete su u februaru, a kako prenosi Skaj Sport sudija Toni Baumgartner odlučio je da se svi slučajevi objedine u jednom postupku. Ipak, upozorio je da bi zbog toga početak suđenja mogao biti odložen za januar naredne godine.

Ukupno, Parti se sada tereti po sedam tačaka za silovanje i jednoj za seksualni napad, u slučajevima koji uključuju četiri različite žene.

Tokom ročišta, fudbaler je kratko govorio kako bi potvrdio identitet i izneo odbranu, nakon čega je napustio sudnicu.

Njegov advokat je i ranije najavio da će se izjasniti da nije kriv po svim tačkama optužnice.

Parti je u junu 2020. godine stigao u Arsenal iz Atletiko Madrida u transferu vrednom oko 45 miliona funti, a klub je napustio prošlog leta.

Reprezentativac Gane nalazi se na slobodi uz kauciju, uz zabranu kontakta sa navodnim žrtvama, a naredno ročište zakazano je za 14. maj, kada će biti razmatrani dalji koraci i tačan datum početka suđenja.