Altetiko i Barselona odigrali su ove sezone nekoliko spektakularnih utakmica, što u prvenstvu i kupu Španije, što u Ligi šamapiona.

Uoči revanša četvrtfinala, više razloga za optimizam imaju Madriđani.

Barselona - Atletiko Madrid

Atletiko je sa igračem manje slavio u Barseloni sa 2:0 i tako napravio veliki korak ka polufinalu. Međutim, iz Barselone su reči više bile usmerene ka sudiji meča Ištvanu Kovaču, nego ka rivalu. Rumun je zbog očajnog suđenja na štetu Barselone suspendovan.

Zato sada svi u Španiji pominju reč "remontada", ili po srpski preokret.

Da li će Barselona uspeti na "Metropolitanu" da dođe do preokreta?