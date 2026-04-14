Fudbaler Hames Rodriges dobio je spor protiv španske poreske uprave, nakon što je Centralni sud presudio u njegovu korist i okončao višegodišnji poreski spor koji datira iz 2014. godine, preneli su danas španski mediji.

Slučaj je bio vezan za njegovu poresku rezidentnost u godini kada je iz Monaka prešao u Real Madrid nakon sjajnog nastupa na Svetskom prvenstvu u Brazilu.

Španska poreska uprava tvrdila je da je Kolumbijac tokom 2014. godine bio poreski rezident Španije, što bi ga obavezalo da plati porez na ukupna svetska primanja, uključujući ugovore o pravima na imidž. Prvobitno mu je bilo traženo oko 11,6 miliona evra, kasnije smanjeno na oko četiri miliona.

Međutim, kako prenosi španska Marka, sud je prihvatio argumentaciju njegove odbrane da je u spornom periodu živeo u Monaku i da nije ispunjavao zakonski uslov od 183 dana boravka u Španiji. Kao ključni dokaz prihvaćen je i zvanični sertifikat vlasti Monaka.

Sud je naveo da su njegovi boravci van Monaka bili isključivo vezani za profesionalne obaveze, uključujući pripreme i nastup na Svetskom prvenstvu.

Presudom je utvrđeno da ne postoji osnova da se Hames Rodriges tretira kao poreski rezident Španije za 2014. godinu, čime je okončan dugogodišnji spor sa poreskim organima.