Fudbaler Barselone Lamin Jamal veruje da je moguće da njegov tim napravi preokret i uprkos porazu u prvom meču (2:0).

Imala je Barselona većih preokreta, a Jamal je upitan o onom protiv PSŽ-a, posle 0:4, Katalonci su slavili 6:1.

"Gledao sam tu utakmicu mnogo puta, a gledao sam je i uživo na stadionu. Nejmar je veliki deo mog detinjstva, on je moj idol i zauvek ću biti zahvalan na svemu što je dao fudbalu. Sve nas je inspirisao. Ljudi su zbog Nejmara plaćali kartu, a onda dva-tri dana kasnije vraćali snimak da opet vide šta je radio i koje je poteze imao. Želim da mu se zahvalim na doprinosu koji je imao na fudbal i nadam se da će igrati na Svetskom prvenstvu", rekao je Jamal.

Jamal je dodao da se ugleda na košarkaša Lebrona Džejmsa.

"Lebron je, takođe, jedan od uzora koji me inspiriše pred sutrašnju utakmicu. Razmišljam o tome kako je on predvodio ekipu do preokreta i nadam se da i ja mogu isto. Ali nisam sam, imamo mnogo igrača u timu i ja sam samo jedan od njih. Srećom, igram u Barsi koju predstavljaju sjajni igrači, neki su vrhinski veterani, imamo mnogo igrača koji su sposobni da preokrenu utakmicu. Bitno je da svi verujemo i razmišljamo pozitivino. Svi smo veliki navijači Barselone, što smo i pokazali mnogo puta. Moramo da uradimo ono što radimo cele sezone, da se borimo za grb koji nosimo. Svi imamo veliku želju da uspemo i daćemo maksimum da to i ostvarimo."

Mladi fudbaler je za kraj poručio:

"Bitno je da igramo kao što znamo, s mnogo intenziteta. Ne smemo da razmišljamo da je preokret čudo. Ulazimo u utakmicu sa 2:0, ali moramo da verujemo u preokret", zaključio je Jamal.