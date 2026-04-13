Trener fudbalera Barselone Hansi Flik izrazio je nezadovoljstvo stanjem terena na stadionu Metropolitano u Madridu uoči revanš utakmice četvrtfinala Lige šampiona protiv Atletiko Madrida, preneli su danas španski mediji.

Flik je tokom treninga svog tima izašao na teren i detaljno pregledao travu, dodirivao je, merio i proveravao njenu visinu, nakon čega je, prema navodima španske Marke, izrazio sumnju u dimenzije i uslove podloge.

Nemački stručnjak potom se obratio zvaničnicima Evropske fudbalske unije (Uefa), jer duža trava usporava loptu, što ne odgovara njegovom timu. Takav stil igre nije uobičajen za Barselonu, gde se tradicionalno preferira kraće pokošena trava.

Prema pravilima Uefa, visina trave ne sme prelaziti tri centimetra i mora biti ujednačena na celom terenu. Iz Atletiko Madrida poručuju da je teren u skladu sa propisima i da je ista visina trave korišćena tokom cele sezone.

Uefa je potvrdila da će, ukoliko bude potrebno, izvršiti dodatnu proveru i prilagoditi teren u skladu sa pravilnikom. Takođe, evropska kuća fudbala ima kontrolu nad zalivanjem terena, uključujući količinu vode i tajming navodnjavanja pred utakmicu.

Prema pravilima, teren može biti zaliven i neposredno pre utakmice, uz saglasnost oba tima, ali se zalivanje mora obaviti ravnomerno i u skladu sa unapred utvrđenim protokolom.

Barselona će sutra gostovati Atletiko Madridu u revanš meču četvrtfinala Lige šampiona. U prvom meču Atletiko je slavio u Barseloni 2:0.