Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike govorio je na konferenciji za medije pred revanš meč protiv Liverpula u četvrtfinalu Lige šampiona koji je na programu u utorak.

Prvak Evrope je pre pet dana nadigrao "redse", savladao ih sa 2:0, ali španski stručnjak sada poziva na oprez.

"Moramo biti veoma oprezni, postoje zamke i ovo može biti upravo jedna od njih", rekao je Enrike i dodao:

"Svi govore da smo lako dobili prvi meč i da smo bili mnogo bolji, ali stvari u fudbalu mogu brzo da se promene. Moramo da pazimo na detalje i budemo spremni, jer možete primiti gol već u prvom poluvremenu i tada je sve otvoreno", jasan je on.

Potom je ipak najavio juriš na novi trijumf...

"Izaći ćemo na teren da pobedimo, kao i uvek. Oni će pokušati da postignu gol, ali moramo biti svesni da nas čeka teška utakmica. Očekujem veoma tesan duel, uprkos svemu što se do sada desilo", rekao je Enrike.

PSŽ će dodatno morati da se nosi sa atmosferom na Enfildu, ali trener francuskog tima veruje da njegovi igrači mogu da odgovore tom izazovu...

"Znamo koliko je teško igrati na stadionu kao što je Enfild, ali to je i motiv više jer želimo da igramo našu igru, nadigramo ih i pobedimo", zaključio je Enrike.

Utakmica počinje u 21 sat.